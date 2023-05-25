Жителей Тюменской области предупредили о грозах

Синоптики предупредили жителей Тюменской области о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие дни в регионе ожидаются грозы с дождями.

Температура воздуха повысится до +25 градусов 25 мая. До конца суток ожидаются грозы. В ночь на 26 мая ожидается +11…+17 градусов, днем до +26 градусов. Ветер усилится до 11 м/с. Об этом сообщает портал «Наш город». Местами вероятен туман.

В субботу, 27 мая, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем потеплеет до +28 градусов.

Ранее в этот день режим повышенной готовности ввели в Благовещенске. Скорость ветра достигает 20 м/с, также ожидаются кратковременные дожди.