В МИД Китая назвали причины украинского кризиса

Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге 25 мая.

Таким образом она прокомментировала слова спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о поддержке Пекином таких инициатив Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

Дипломат подчеркнула, что украинский кризис изначально был трагедией, которую можно было избежать, а то, что он развился до сегодняшнего состояния, — это болезненный урок.

«Суть украинского кризиса заключается в возникновении больших противоречий в управлении европейской безопасностью», — заявила Мао Нин.

Представитель китайского МИДа также указала, что Пекин всегда определял свою позицию по Украине, исходя из сути кризиса. КНР, по ее словам, всегда стоял на стороне мира и диалога.

Ранее, 18 мая, на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан заявил, что непрерывные поставки вооружения в зону украинского конфликта лишь отдаляют мирное урегулирование ситуации и способствуют ее эскалации.

В тот день Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями также разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Ли Хуэй добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу и приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать мирные переговоры. Кроме того, в КНР повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись, а также выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты.