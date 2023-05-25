Больше 100 дворов остаются подтопленными в Якутии

Больше 100 дворов, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта «Зырянка» остаются подтопленными во время паводка в Якутии. Сотрудники МЧС и спасатели оказывают местным жителям необходимую помощь.

За минувшие сутки от воды освободились села Чапчылган и Чагда на реке Колыме. По маршруту Среднеколымск — Лобуя — Колымское — Черский выполнен авиамониторинг. Выполняются берегоукрепительные мероприятия и взрывные работы на льду. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Кроме того, специалисты пытаются увеличить высоту гидротехнического сооружения «Сискэс».

На реке Лене активная фаза ледохода проходит в Жиганском и Кобяйском районах. Предполагается, что с похолоданием вскрытие ледового поля замедлится. На реке Амге сохраняется высокий уровень воды с подтоплением низинных участков местности. При этом понижение уровня воды отмечается на участке Буяга — Амга. У населенного пункта Мырыла уровень воды составляет 1476 см, критической считается отметка 1452 см.

На реке Колыме активная фаза ледохода проходит на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов. В реке Березовке, которая является правым притоком Колымы, превышена критическая отметка уровня воды.

Сложная ситуация сохраняется на реке Таатта. Села Черкех, Боробуд и Ытык-Кюель от затопления спасает гидротехническое сооружение и сделанный из подручных материалов автоводосброс, пишет ИА YakutiaMedia.