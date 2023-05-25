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СК РФ потребовал от полиции передать документы дела по ДТП со «скорой» в Москве

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Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту ДТП со «скорой» на юго-западе Москвы из органов полиции в Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщили 25 мая в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

«Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — отмечено на сайте ведомства.

По факту аварии в СК РФ сообщили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь в столице по улице Профсоюзная, проигнорировал красный сигнал светофора и совершил столкновение со «скорой». Там в этот момент находилось четыре человека.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия один человек скончался в столичной больнице, остальным оказывается медицинская помощь», — пояснили следователи.

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Дело отправлено на новое рассмотрение

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, ДТП произошло в 01:55, в результате него погиб 34-летний фельдшер. Медработник от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, в результате случившегося пострадали пять человек. В момент аварии в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.

Виновником аварии является 52-летний водитель такси. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

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