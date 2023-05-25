Режим повышенной готовности ввели в Благовещенске

Режим повышенной готовности действует в Благовещенске в связи с ухудшением погодных условий. В городе проводит мониторинг обстановки.

Согласно прогнозам, до конца суток скорость ветра будет достигать 20 м/с. Также ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит до +25 градусов, пишет Амурская служба новостей.

Поисково-спасательные отряды подготовлены незамедлительно реагировать на возможные чрезвычайные происшествия.

По словам кандидата физико-математических наук и руководителя «Яндекс Погоды» Александра Ганьшина, в ближайшем будущем в России следует ожидать увеличения количества погодных аномалий в связи с повышением средней температуры воздуха. Например, зимой может увеличиваться количество осадков.