Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе силами флота сбили два беспилотника

Военные Черноморского флота в Севастополе в районе Качи успешно отразили новую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил 25 мая губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (Радиоэлектронной борьбы. — Ред.)», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что повреждений удалось избежать — никакие объекты в городе не пострадали. В настоящее время все службы Севастополя продолжают контролировать обстановку.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города добавили, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, однако паромная линия не работает.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов уточнил, что российские военные ликвидировали шесть беспилотников в разных районах Крыма.

До этого, 7 мая, губернатор Севастополя сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ ночью отразили атаку украинских беспилотников. Развожаев уточнил, что никакие объекты в городе не пострадали в результате инцидента.

Также 4 мая в районе аэродрома Бельбек на северо-западе Севастополя был уничтожен беспилотник. Никакие объекты в результате также не пострадали.

3 мая советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе российскими силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника. Повреждений и пострадавших не было.

Ранее, 1 мая, Развожаев сообщал, что ПВО России уничтожили беспилотник при попытке подлета к Севастопольской бухте.

До этого, 29 апреля, рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.