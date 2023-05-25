Myśl Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции

Польские туристы устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на курортах Турции, сообщил обозреватель в статье для Myśl Polska Конрад Ренкас.

Автор статьи рассказал о том, как поляки отказывались играть с русскими в волейбол и даже совершали на них «атаки в турецких барах». По словам Ренкаса, его соотечественников также возмущал тот факт, что украинцы, которые владеют квартирами на курортах или отдыхают в местных отелях, в то время как на их родине идет конфликт, не спешат «мстить русским», которых встретят.

«А что если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то как минимум проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», — заявил обозреватель.

Журналист призвал поляков просто наслаждаться отдыхом, покупками и не обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах.

«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более что в них только мы сами и участвуем», — резюмировал автор материала.

Ранее, 18 мая, газета Wyborcza сообщила, что граждане Польши прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где у памятника писателю Адаму Мицкевичу они ежедневно устраивали акции. Как отметили участники акции, памятник Мицкевичу — символ для поляков, а украинцев они призвали «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.