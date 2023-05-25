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Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 25 мая, прибыл с рабочим визитом в Россию, где планируется встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщило агентсвто АзерТАдж.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина 25 мая прибыл с рабочим визитом в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Алиева встретили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица.

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Днем ранее в Москву прибыл премьер-министр Армении для участия в очередном заседании Евразийского экономического совета. Согласно имеющейся информации, в рамках заседания в четверг состоится его встреча с президентом РФ. Помимо этого, сообщалось, что запланированы переговоры в трехстороннем формате, к которым присоединится президент Азербайджана.

22 мая эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов оценил условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. По его словам, параметры обеспечения безопасности армянского населения могут быть самыми разными — от приемлемых для Азербайджана до категорически неприемлемых.

При этом ключевым моментом тут остается политическая воля сторон, добавил Денисов. Если они действительно настроены на урегулирование ситуации, тогда могут быть в определенной степени компромиссные варианты, пояснил он.

Ранее, 19 мая, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

За день до этого Пашинян заявлял, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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