Опубликованы кадры первых минут после ДТП такси и скорой помощи в Москве

Опубликованы кадры, снятые в первые минуты после ДТП, унесшего жизнь 34-летнего фельдшера. В ночь на 25 мая на Нахимовском проспекте в Москве в машину скорой помощи Ford врезалось такси.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, ДТП произошло в 01:55 в четверг. Медработник от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, в результате случившегося пострадали пять человек. В момент аварии в машине скорой помощи находился 19-летний пациент.

Виновником аварии является 52-летний водитель такси, он пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.