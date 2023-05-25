Путин поздравил глав африканских государств с Днем Африки

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля 25 мая.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, ставшего символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию. <...> Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами», — говорится в сообщении.

Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия – Африка послужило активизации связей двух стран на многих направлениях, добавил российский лидер.

Глава государства также пригласил африканских лидеров в Санкт-Петербург, где в июле состоится второй саммит Россия – Африка.

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что проведение второго российско-африканского саммита станет стратегическим выбором России по возвращению на континент. Кроме того, он сообщил о планах по восстановлению работы российских посольств в разных странах континента.

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка запланирован на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».