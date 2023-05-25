СМИ сообщили о «барной войне» поляков с россиянами на курортах Турции

Туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» против россиян на курортах Турции. Об этом в среду, 24 мая, сообщило издание Myśl Polska.

Автор статьи Конрад Ренкас рассказал, что поляки отказывались играть с русскими в волейбол и устраивали «атаки в турецких барах».

«Эмоционально здоровые люди не должны брать политику, не только международную политику, в отпуск», — отметил он в публикации.

Ренкас отметил, что «пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными». Он посоветовал польским туристам просто наслаждаться отдыхом и не обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах.

В апреле газета Hurriyet сообщала со ссылкой на источники в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ и Турция работают над созданием платежной системы, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике. По данным издания, платежная система будет называться Rebit Card. Кроме того, в публикации указано, что Москва и Анкара договорились об увеличении числа авиарейсов для туристов из России, прибывающих в Турцию на отдых.