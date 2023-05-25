Перед судом предстанет обвиняемый в насилии над мальчиком на юге Москвы

Перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении подростка на юге Москвы, сообщает в четверг, 25 мая, Главное следственное управление Следственного комитета РФ по столице.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»)», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

По информации следователей, в январе текущего года мужчина познакомился и вступил в интимную переписку с подростком младше 14 лет.

«Достоверно зная о возрасте ребенка, злоумышленник пригласил его к себе домой, где совершил в отношении него развратные и иные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились родители ребенка, которые обнаружили переписку в телефоне сына», — сообщает ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 мая стало известно о задержании сотрудника центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВС) за изнасилование 14-летней девочки. Несовершеннолетняя рассказала полицейским, что воспитатель группы индивидуальной профилактической и психологической работы, старший лейтенант полиции совершил в отношении нее противоправные действия. Задержанный надругался над подростком в служебное время.