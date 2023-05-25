В Париже прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело в отношении российской теннисистки в парном разряде Яны Сизиковой, которая ошибочно обвинялась в спортивной коррупции. Об этом сообщил 25 мая ее адвокат Фредерик Бело.

«С российской теннисистки, задержанной и помещенной под арест во время турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения», — цитирует Бело ТАСС.

Адвокат напомнил, что против Сизиковой ошибочно были выдвинуты обвинения за действия, якобы совершенные во время турнира 2020 года.

«После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав, что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — сообщил защитник.

Сизикова была задержана 3 июня 2021 года. По данным газеты Le Parisien, спортсменку заподозрили в «умышленном проигрыше» в контексте сфальсифицированных ставок на турнире «Ролан Гаррос». Отмечалось, что теннисистка находилась в центре расследования, которое начала еще в октябре 2020 года парижская прокуратура по обвинению в «организованном мошенничестве» и «активной и пассивной спортивной коррупции».

Речь идет о парном матче 1-го тура, который россиянка провела в 2020 году на Porte d'Auteuil с американкой Мэдисон Бренгл против Андреи Миту и Патрисии Марии из Румынии. Следователи подозревали, что нарушения были допущены в пятом гейме второго сета. Тогда множеством операторов ставок в разных странах несколько десятков тысяч евро были поставлены на победу румынских игроков. Сизикова допустила две двойные ошибки и проиграла одно очко, что позволило девушкам из Румынии выиграть.

4 июня теннисистку освободили из-под стражи. Адвокат россиянки Бело тогда отмечал, что она потрясена обвинениями. По его словам, семья Сизиковой была намерена подать жалобу в прокуратуру из-за клеветы.