Готовившие теракты на ЛЭП украинские диверсанты доставили взрывчатку в РФ на грузовике

Украинские диверсанты, готовившиеся взорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС) в преддверии Дня Победы, доставили взрывчатку в Россию в тайниках под днищем прицепа для грузовика. Об этом рассказали 25 мая в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Всего в грузовом автомобиле находилось 36 кг пластида. Для этого использовался прицеп, под днищем которого были дополнительно приварены трубы, в которых и спрятали взрывчатое вещество.

Для доставки пластида через границу спецслужбы Украины, по информации ФСБ, использовали международный канал грузовых перевозок по маршруту Хелм (Польша) – Шальчининкай (Литва). Далее через территорию Белоруссии взрывчатка прибыла в Ржевский район Тверской области.

Водителя, который провез взрывчатку на территорию РФ, использовали втемную — к нему обратились с просьбой совершить коммерческую перевозку. Заказчик предоставил ему прицеп, на котором, как он объяснил, нужно было якобы перевезти станок со склада в Тверской области. Когда водитель прибыл на место погрузки, его внимание отвлекли и выгрузили взрывчатку из тайников.

Сотрудники российских спецслужб изъяли из организованных диверсантами тайников 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества С-4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.

Ранее 25 мая ФСБ России сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. По подозрению в причастности к преступлениям задержаны члены диверсионной группы, а также установлены их пособники.

Диверсионно-террористическая группа (ДТГ) Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в преддверии празднования 9 Мая в России пыталась подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций. В случае успеха это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению работы АЭС.

Всего диверсанты заминировали четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и семь опор Калининской АЭС. При установке одного из взрывных устройств в Ленинградской области произошла случайная детонация.