Эксперт заявила о потере пенсии в случае переезда в другую страну

Существует ряд случаев, при которых россияне могут лишиться пенсии. Об этом в четверг, 25 мая, в беседе с URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Она сообщила, что пенсии могут лишить в случае, если россиянин не получает ее в течение шести месяцев. Потеря выплаты также произойдет при переезде в другую страну. Пенсии по инвалидности могут лишить если человек не проходит переосвидетельствование.



Хрусталева также отметила, что выплаты по потере кормильца перестают начислять по достижению 18 лет.



По словам специалиста, пенсионеры могут восстановить свое пособие.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований — это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», — рассказала эксперт.

Ранее, 26 апреля, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах на детей и пенсионеров. Экономист пояснил, что в основном вопрос дополнительных, как правило, разовых пособий лежит на регионах. Характер выплат может, соответственно, разниться.