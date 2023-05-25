Российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 мая рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажем тяжелой огнемётной системы «Солнцепек» соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — отметил Астафьев.

Российская авиация также ударила по украинским «опорникам» на лисичанском (ЛНР) и авдеевском направлениях (ДНР).

Кроме этого, по информации Минобороны, в Донбассе получилось уничтожить бронированную технику и несколько опорных пунктов противника при помощи артиллерийских расчетов, использующих РСЗО «Ураган».

Помимо этого, артиллеристы Южного военного округа в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили семь артиллерийских орудий и три миномета ВСУ на огневых позициях в районе населенного пункта Победа (ДНР).

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Таким образом российские бойцы пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на краснолиманском направлении в данных районах.

Накануне Астафьев сообщил, что расчет ТОС «Солнцепек» нанес удар по взводному опорному пункту 57-й отдельной мотобригады ВСУ.

13 мая начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» разбили два опорных пункта националистов, обнаруженные к востоку от Угледара. Еще один пункт дислокации противника был уничтожен в районе Великой Новоселки ударами из минометов «Тюльпан».

За день до этого корреспондент «Известий» показал уничтожение «Солнцепеками» позиций ВСУ в районе Угледара. Отмечалось, что «Солнцепек» может работать как с открытых позиций, так и с закрытых. У расчета уходит всего несколько минут на то, чтобы вычислить цель и дать предельный залп.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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