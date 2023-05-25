Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе силами флота сбили два беспилотника

Служащие ВС РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Севастополем. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал глава города Михаил Развожаев.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, еще несколько дронов заглушили и спустили на землю с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что беспилотники не нанесли Севастополю никакого ущерба. Тем не менее, обстановка в городе находится под контролем спецслужб.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион была совершена массовая атака с использованием БПЛА. Большую часть устройств уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО). Последствия прилетов оказались не критическими — обошлось без жертв и масштабных разрушений.

Ранее в этот же день Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль.

18 мая стало известно, что в Курской области два человека получили ранения при атаке украинского дрона. С БПЛА было сброшено взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

До этого, 7 мая, губернатор Севастополя сообщил, что силы ПВО и подразделения РЭБ ночью предотвратили налет вражеских беспилотников. Развожаев уточнил, что никакие объекты в городе не пострадали.