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Под Артемовском ликвидировали чемпиона Украины по боксу

«РВ»: чемпиона Украины по боксу из ВСУ Онищенко ликвидировали под Артемовском
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Telegram-канал «Военкоры Русской весны» в среду, 24 мая, сообщил о гибели чемпиона по боксу Александра Онищенко, который воевал под Артемовском (украинское название — Бахмут) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Онищенко был мастером спорта, чемпионом страны среди юниоров и многократным победителем национальных соревнований. В мирное время он также входил в сборную Украины по боксу.

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Ранее, 22 мая, стало известно, что в Артемовске ликвидировали украинского легкоатлета, бывшего чемпиона по прыжкам с шестом Богдана Ходаковского. Отмечается, что после начала боевых действий он стал снайпером ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска.

После этого президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением операции. В Кремле заявили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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