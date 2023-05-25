Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора 25 мая заявил, что речи о поставках КНДР боеприпасов России не идет. Таким образом он прокомментировал заявления ряда СМИ о якобы поставках боеприпасов.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация в КНДР является сложной и «фактически предвоенной».

«Накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Ранее в этот день Мацегора сообщил, что Северная Корея разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею.

29 января директор департамента по делам США в МИД КНДР Квон Чон Гын предупредил, что США могут столкнуться с неприятными последствиями в случае продолжения распространения ложной информации о торговле оружием между Россией и Северной Кореей.

До этого, 2 ноября, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон якобы располагает данными о тайных поставках Северной Кореи артиллерийских снарядов России для их дальнейшего использования при проведении спецоперации.