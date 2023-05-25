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В Барнауле водитель сбил двух детей на велосипедах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Барнауле 36-летний водитель автомобиля Renault 24 мая сбил двух мальчиков-велосипедистов 9 и 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел накануне в 11:15 по местному времени. Дети на велосипедах пересекали проспект Космонавтов в неположенном месте.

В результате происшествия мальчики получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась.

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Ранее, 24 мая, в Москве автомобиль Mercedes сбил мальчика, пересекавшего на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 3-я Парковая. Пострадавшего доставили в больницу.

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