Репортеры Politico усомнились в скором налаживании отношений США и КНР

Американо-китайские отношения на сегодняшний день далеки от «потепления», несмотря на попытки Вашингтона исправить ситуацию. Об этом 24 мая говорится в статье репортеров Politico Стивена Оверли, Фелима Кайна и Дага Пэлмера.

«Более миролюбивая риторика администрации [президента США Джо] Байдена в последние месяцы <...> мало что сделала для ослабления кипящего недоверия с обеих сторон», — говорится в публикации.

Пекин скептически относится к тому, как американские власти всячески стараются продемонстрировать незаинтересованность в провокациях и сдерживании КНР. В то же время отсутствие конструктивного диалога на высоком уровне лишь усугубляет турбулентность.

В числе основных дестабилизирующих факторов авторы статьи выделили напряженность вокруг Тайваня, разногласия в сфере торговли, непростую внутриполитическую обстановку в обоих государствах.

Ранее, 22 мая, представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай не уверен в планах Вашингтона наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

При этом накануне президент Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у двух стран должна быть открытая горячая линия связи.

10 мая первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс также заявила о планах сдерживания Китая в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей.