Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на строительном рынке в Одинцово
Общество
В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира
Армия
ВС РФ отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Служащие ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот»
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате

Репортеры Politico усомнились в скором налаживании отношений США и КНР

Politico: отношения США и КНР по-прежнему далеки от «потепления»
0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американо-китайские отношения на сегодняшний день далеки от «потепления», несмотря на попытки Вашингтона исправить ситуацию. Об этом 24 мая говорится в статье репортеров Politico Стивена Оверли, Фелима Кайна и Дага Пэлмера.

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу

«Более миролюбивая риторика администрации [президента США Джо] Байдена в последние месяцы <...> мало что сделала для ослабления кипящего недоверия с обеих сторон», — говорится в публикации.

Пекин скептически относится к тому, как американские власти всячески стараются продемонстрировать незаинтересованность в провокациях и сдерживании КНР. В то же время отсутствие конструктивного диалога на высоком уровне лишь усугубляет турбулентность.

В числе основных дестабилизирующих факторов авторы статьи выделили напряженность вокруг Тайваня, разногласия в сфере торговли, непростую внутриполитическую обстановку в обоих государствах.

Ранее, 22 мая, представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай не уверен в планах Вашингтона наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

При этом накануне президент Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у двух стран должна быть открытая горячая линия связи.

10 мая первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс также заявила о планах сдерживания Китая в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023