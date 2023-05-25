МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на строительном рынке в Одинцово

Открытое горение на строительном рынке «Акос» в Одинцово ликвидировали. Об этом 25 мая сообщили в МЧС России.

Как отметили в ведомстве, пожарные ликвидировали открытое горение на объекте в 03:55 (мск). Тушение пожара продолжается.

О пожаре на рынке «Акос» стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 1800 кв. м. 25 мая в 01:54 пожарные локализовали возгорание.

Замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Алексей Логинов рассказал, что пожару был присвоен второй ранг. Всего к тушению возгорания были привлечены 96 человек личного состава и 31 единица техники. По его словам, предпосылками к распространению пожара стало наличие материалов с легковоспламеняющейся жидкостью, а также пластиковой и резинотехнической продукции.

На помощь работникам экстренных служб пришли случайные свидетели. Очевидец рассказал «Известиям», как проезжающие мимо водители останавливались, чтобы помочь оттащить автомобили от места происшествия. К тому моменту корпуса машин уже раскалились и начали плавиться.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на строительном рынке. Как заявил источник «Известий», последняя инспекция объекта проводилась в 2015 году. Тогда было выявлено нарушение, однако впоследствии оно было устранено.