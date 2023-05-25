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В Красноярске задержали шесть участников группы автоподставщиков

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Фото: t.me/mvd_24
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В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали группу автоподставщиков, подозреваемых в организации более чем 100 инцидентов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.



По версии следствия, злоумышленники приобретали дорогие автомобили, включая Porsche и Mercedes. Затем они устраивали подставные ДТП и разбивали машины, после чего, оформив документы, обращались в страховые компании, которые выплачивали им значительные суммы за ремонт автомобилей и запчасти.

Оперативники задержали шесть участников преступной группы. Среди них была работница страховой фирмы, которая занималась консультацией злоумышленников по вопросам выплат.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее, 5 мая, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о способе защититься от мошенников при подставном ДТП. По его словам, при наличии страховки следует сразу обратиться в ГИБДД. Как объяснил эксперт, автоподставщикам неинтересно действовать в правовом в поле, они хотят выманить у жертвы деньги здесь и сейчас.

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