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В США заявили об отсутствии выбора у России в украинском вопросе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставили России выбора в украинском вопросе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США не оставили России выбора в украинском вопросе. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor.

Он рассказал, что у Соединенных Штатов есть привычка не обращать внимание на чужие интересы. По мнению полковника, Вашингтон ведет свою внешнюю политику, не до конца понимая собственные истинные интересы.

«В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — рассказал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона считает, что США могли бы избежать такой ситуации, если бы заставили украинские власти прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

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Ранее, 23 мая, Дуглас Макгрегор заявил, что США совместно с НАТО могут ввести на территорию Украины свои войска, так как они не намерены признавать поражение Киева. Он также указал на разговоры о поражении Украины, которые происходят даже в Белом доме.

До этого, 9 мая, экс-советник Пентагона назвал нанесение большего вреда России главной целью США в украинском конфликте. Он отметил, что Вашингтон не беспокоится о том, одержит ли Киев победу. Американские власти осознают, что у Украины нет шансов.

8 мая экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как украинская армия будет разбита. Также он добавил, что вслед за провалом контрнаступления ВСУ будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах.

Накануне экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк заявила, что если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится.

5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Вместе с тем в марте экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о возможном вводе войск НАТО на Украину в случае ее поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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