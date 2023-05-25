Новак рассказал о перспективных технологиях будущего в России

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Известиям» назвал технологии, которые будут востребованными в России в будущем.

«Если говорить о том, какие технологии у нас будут технологиями будущего, то, во-первых, это атомная энергетика, она будет активно развиваться, безотходная на быстрых нейтронах, малая энергетика», — сказал он.

Новак отметил, что перспективной и активно развивающейся является и термоядерная энергетика, над которой работают «Росатом» и Курчатовский институт. Биотопливо как направление также развивается, однако, указал вице-премьер, не является самым перспективным в России.

Водородная энергетика в будущем займет достаточно большую нишу на рынке. Новак уточнил, что в настоящее время многие российские компании работают над технологиями производства водорода, его хранения, транспортировки, а также захоронения CO2 (диоксид углерода). Также вице-премьер рассказал, что недостаточно только произвести водород, важно научиться его использовать в технике.

«Сегодня активно развивается возобновляемый источник энергии в виде солнца и ветра, водород — это следующий шаг», — добавил Новак.

На первом заседании клуба ПМЭФ обсудили вопросы мирового энергетического рынка, в том числе влияние санкций со стороны Запада на развитие российской атомной энергетики, а также будущее экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Следующее заседание клуба состоится 4 июня.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 мая уточнил, что российский лидер выступит очно. Ожидается, что российский лидер присоединится к дискуссии на пленарной панели, добавил представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум – 2023 стартует 14 июня и продлится до 17 июня. Как стало известно 4 мая, во время форума на площадке киностудии «Ленфильм» пройдет «Душа России. Международный фестиваль народов Севера» и ЭКСПО креативных индустрий, посетителям которых представят достижения представителей креативных индустрий России с акцентом на региональные и этнические особенности. Дискуссионная и культурная программы фестиваля входят в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

До этого, 11 апреля, Путин заявил, что одной из ключевых тем на ПМЭФ в этом году станет рынок труда. Глава государства подчеркнул, что профильным ведомствам надо проработать ключевые вопросы и презентовать программы по данной теме.