Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол опроверг информацию о поставках КНДР боеприпасов России
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на строительном рынке в Одинцово
Общество
В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира
Армия
ВС РФ отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Служащие ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот»
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Сюжет:

Новак рассказал о перспективных технологиях будущего в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Известиям» назвал технологии, которые будут востребованными в России в будущем.

«Если говорить о том, какие технологии у нас будут технологиями будущего, то, во-первых, это атомная энергетика, она будет активно развиваться, безотходная на быстрых нейтронах, малая энергетика», — сказал он.

Новак отметил, что перспективной и активно развивающейся является и термоядерная энергетика, над которой работают «Росатом» и Курчатовский институт. Биотопливо как направление также развивается, однако, указал вице-премьер, не является самым перспективным в России.

Водородная энергетика в будущем займет достаточно большую нишу на рынке. Новак уточнил, что в настоящее время многие российские компании работают над технологиями производства водорода, его хранения, транспортировки, а также захоронения CO2 (диоксид углерода). Также вице-премьер рассказал, что недостаточно только произвести водород, важно научиться его использовать в технике.

«Сегодня активно развивается возобновляемый источник энергии в виде солнца и ветра, водород — это следующий шаг», — добавил Новак.

Атом навек: в Cовфеде открылась выставка к юбилею Курчатовского института
Как научный центр с великой историей отвечает на вызовы современности

На первом заседании клуба ПМЭФ обсудили вопросы мирового энергетического рынка, в том числе влияние санкций со стороны Запада на развитие российской атомной энергетики, а также будущее экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Следующее заседание клуба состоится 4 июня.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков 24 мая уточнил, что российский лидер выступит очно. Ожидается, что российский лидер присоединится к дискуссии на пленарной панели, добавил представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум – 2023 стартует 14 июня и продлится до 17 июня. Как стало известно 4 мая, во время форума на площадке киностудии «Ленфильм» пройдет «Душа России. Международный фестиваль народов Севера» и ЭКСПО креативных индустрий, посетителям которых представят достижения представителей креативных индустрий России с акцентом на региональные и этнические особенности. Дискуссионная и культурная программы фестиваля входят в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

До этого, 11 апреля, Путин заявил, что одной из ключевых тем на ПМЭФ в этом году станет рынок труда. Глава государства подчеркнул, что профильным ведомствам надо проработать ключевые вопросы и презентовать программы по данной теме.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023