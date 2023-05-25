Студия Remedy выпустила трейлер игры Alan Wake 2 и назвала дату релиза

Финская компания Remedy Entertainment показала дебютный трейлер сиквела компьютерной игры Alan Wake. Презентация состоялась 24 мая в рамках мероприятия PlayStation Showcase.

Судя по видеоролику, пользователей ожидает хоррор с элементами шутера, в котором будут доступны минимум два играбельных персонажа: главный герой, Алан Уэйк, и сотрудница ФБР, ранее не появлявшаяся в сюжете.

Также стало известно, что Alan Wake 2 выйдет на PS5, Xbox Series и PC 17 октября. Для игры запланирован только цифровой релиз — это сделано для того, чтобы удержать стоимость продукта на уровне $50–60.

Ранее в этот день Sony раскрыла подробности о предстоящей игре «Человек-паук 2». В видео от разработчиков были показаны основные персонажи и некоторые возможности геймплея. Например, выяснилось, что в процессе прохождения игрок сможет переключаться и управлять симбиотом.

Накануне создатели игры Amnesia: The Bunker из Frictional Games объявили о выходе демоверсии хоррора в Steam. Полноценный релиз Amnesia для PlayStation, Xbox и PC состоится 6 июня.