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Студия Remedy выпустила трейлер игры Alan Wake 2 и назвала дату релиза

Вышел первый трейлер игры Alan Wake 2. Названа дата релиза
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Фото: Remedy Entertainment
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Финская компания Remedy Entertainment показала дебютный трейлер сиквела компьютерной игры Alan Wake. Презентация состоялась 24 мая в рамках мероприятия PlayStation Showcase.

Судя по видеоролику, пользователей ожидает хоррор с элементами шутера, в котором будут доступны минимум два играбельных персонажа: главный герой, Алан Уэйк, и сотрудница ФБР, ранее не появлявшаяся в сюжете.

Также стало известно, что Alan Wake 2 выйдет на PS5, Xbox Series и PC 17 октября. Для игры запланирован только цифровой релиз — это сделано для того, чтобы удержать стоимость продукта на уровне $50–60.

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