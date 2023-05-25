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КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет

Посол РФ Мацегора: КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет
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Фото: РИА Новости/Мария Фролова
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Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора 25 мая заявил, что Северная Корея разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, но не собирается нападать на США, Японию и Южную Корею.

Он отметил, что разработка КНДР новых баллистических ракет и следующие одно за другим их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к КНДР.

«Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков», — приводит слова диплома «РИА Новости».

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Ранее, 19 марта, главы МИД G7 совместно осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. В документе они отметили тот факт, что страна с минувшего года рекордно увеличила число ракетных испытаний, а также агрессивной дестабилизирующей риторики.

О ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря стало известно ранее в этот день. Предположительно, она была баллистической. По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен из района ракетного полигона Тончханни около 11:05 по местному времени (5:05 мск).

16 марта КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее появилась информация, что ракет было две. Они были запущены из района Чанен провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря.

Как стало известно, КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

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