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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили личный состав и технику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевую работу в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны России в четверг, 25 мая, опубликовало кадры боевой работы артиллеристов.

Получив координаты, артиллеристы на технике выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции, военнослужащие выполнили развертывание боевых машин и наведение их на цели.

Залповым огнем 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность более 15 км были уничтожены легкобронированная техника, личный состав и опорные пункты националистов. ВСУ понесли потери не только на переднем крае своих подразделений, но и в тылу оборонительных порядков.

«Два вида боеприпасов у нас: кассеты и фугасы. Фугасами работаем по укрепрайонам противника, кассетами по пехоте, по легкобронированной технике. «Три семерки» поражали, допустим, укрепрайон противника. По времени в зависимости от дальности мы работаем от 12 до 35 км», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным Сибирь.

Использование РЗСО «Ураган» позволяет точечно ликвидировать склады боеприпасов, места сосредоточения техники и отсечь резервные подразделения от основных сил противника.

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Ранее, 16 мая, российские расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) отработали по позициям националистов с помощью тактики карусели.

27 апреля расчеты РСЗО «Ураган» Центрального военного округа поразили цели ВСУ. Как рассказал наводчик «Урагана», благодаря машине «всё получается быстро и слаженно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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