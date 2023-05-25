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Власти США испугались всплеска насилия в преддверии выборов

МВБ США: в стране может быть всплеск насилия в преддверии выборов 2024 года
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Фото: Global Look Press/Tino Plunert
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В преддверии президентских выборов 2024 года Соединенные Штаты Америки может ожидать всплеск насилия. Об этом 24 мая сообщается на сайте министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

В ведомстве отметили, что страна по-прежнему находятся в обстановке повышенной угрозы насилия.

«Как местные насильственные экстремисты, так и те, кто связан с иностранными террористическими организациями, продолжают пытаться мотивировать сторонников к совершению нападений на родине, в том числе посредством насильственных экстремистских сообщений и онлайн-призывов к насилию», — говорится в сообщении.

Некоторые отдельные люди также могут быть склонны проявлять насилие в связи с предстоящими выборами 2024 года, добавили в ведомстве.

Недовольство американцев, как предполагают в министерстве, может быть связано с судебными решениями в социальной или политической сферах. Также противоправные действия могут быть совершены в отношении объектов критически важной инфраструктуры США, религиозных и учебных учреждений и представителей ЛГБТ-сообщества и других расовых и этнических меньшинств.

Глава ведомства Алехандро Майоркас заверил в готовности сотрудничать с партнерами на всех уровнях власти, в частном секторе и в местных сообществах, для обеспечения безопасности населения.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

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И почему Десантис может проиграть Трампу и обойти Байдена

Ранее, 21 мая, Комитет политических действий (PAC) выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в кандидаты на пост президента США.

25 апреля действующий глава Белого дома Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

До этого, 18 апреля, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что действующий американский лидер выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

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