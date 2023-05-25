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Экс-директор футбольной академии «Чертаново» получил УДО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один из самых известных руководителей в российском футболе Николай Ларин вышел из СИЗО. 24 мая бывший директор академии «Чертаново» и одноименного клуба получил условно-досрочное освобождение (УДО) после почти восьми месяцев заключения по обвинению в мошенничестве.

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Весной 2021 года Ларин покинул пост директора футбольной академии, который занимал с 2008 года. Спустя несколько недель его задержали по подозрению в том, что за годы работы там он специально завышал численность футболистов, занимающихся в учреждении, чтобы выбить повышенное финансирование. Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что ущерб от действий Ларина составил 36 млн 211 тыс. рублей.

Сам Ларин объяснял свои действия несовершенством нормативов Министерства спорта РФ. С его точки зрения, необходимость оформлять «мертвые души» в документах академии была вызвана тем, что иначе невозможно было получить финансирование, позволявшее платить достойные зарплаты детским тренерам.

По мнению коллеги Ларина, бывшего директора академии московского «Локомотива» Владимира Кузьмичева, Николай Юрьевич вернется к работе в футболе.

«Эмоции от решения суда, конечно, положительные. Мое мнение — наказание было чрезмерным. Как мне кажется, изначально можно было остановиться на условном сроке или штрафе. Поэтому очень рад, что решение скорректировали и Коля выходит на свободу. Зная его, прекрасно понимаю, что этот человек не представляет себя вне футбола. Так что уверен, что он вернется. Придет в себя и приступит к работе», — сказал «Известиям» Кузьмичев.

При этом специалист посетовал, что проблема с нормативами Минспорта никуда не денется и любой директор государственной футбольной школы продолжит работать в крайне сложных условиях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В «Чертаново» — заново: Николай Ларин вышел на свободу

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