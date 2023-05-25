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Три человека погибли и восемь ранены в результате теракта в Колумбии

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Фото: Caracol Radio
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Три человека погибли и восемь пострадали в результате атаки на полицейский патруль с использованием взрывного устройства в Колумбии. Об этом в среду, 24 мая, сообщила колумбийская радиостанция Caracol Radio.

Теракт произошел в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер. По данным СМИ, взрывное устройство привели в действие рядом с проезжающей патрульной машиной.

Среди погибших были два сотрудника полиции и местная женщина. Ранения также получили четверо полицейских и четверо гражданских, все они госпитализированы.

Радиостанция отмечает, что взрыв произошел за несколько часов до приезда в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса.

В этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов «Армии национального освобождения», а также бывшие участники Революционных вооруженных сил Колумбии.

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Ранее, 2 сентября 2022 года, в результате взрыва бомбы в колумбийском департаменте Уила погибли восемь полицейских. По словам главы государства Густаво Петро, происшествие является «явным саботажем» работы по установлению мира в Колумбии. Петро призвал все действующие в стране вооруженные группировки отказаться от насилия и начать диалог с правительством.

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