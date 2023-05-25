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В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово

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Фото: МЧС России
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Пожар на строительном рынке «Акос» в Одинцово локализован на площади 1800 кв. м. Об этом 25 мая заявили в МЧС России.

Отмечается, что пожарные локализовали возгорание в 01:54.

О пожаре на рынке «Акос» стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 1800 кв. м.

На помощь работникам экстренных служб пришли случайные свидетели. Очевидец рассказал «Известиям», как проезжающие мимо водители останавливались, чтобы помочь оттащить автомобили от места происшествия. К тому моменту корпуса машин уже раскалились и начали плавиться.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на строительном рынке. Как заявил источник «Известий», последняя инспекция объекта проводилась в 2015 году. Тогда было выявлено нарушение, однако впоследствии оно было устранено.

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