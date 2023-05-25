Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась до 1800 кв. м

Площадь пожара на строительном рынке «Акос» в Одинцово достигла 1800 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«По состоянию на 01:36 мск площадь пожара составляет 1800 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На кадрах с места происшествия, которые появились в распоряжении «Известий», виден высокий столб пламени, поднимающийся над зданием рынка.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с быстрым распространением огня в торговых павильонах МЧС наращивают силы и средства для борьбы с пожаром. Отмечается, что ликвидация возгорания осложнена высокой пожарной загрузкой.

На помощь работникам экстренных служб пришли случайные свидетели. Очевидец рассказал «Известиям», как проезжающие мимо водители останавливались, чтобы помочь оттащить автомобили от места происшествия. К тому моменту корпуса машин уже раскалились и начали плавиться.

О пожаре на рынке в Подмосковье стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на строительном рынке. Как заявил источник «Известий», последняя инспекция объекта проводилась в 2015 году. Тогда было выявлено нарушение, однако впоследствии оно было устранено.