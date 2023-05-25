Посол ЦАР назвал Россию примером для подражания

Борьба, которую ведет Россия на Украине, — пример для африканских стран, которые хотят освободиться от неоколониальной системы, заявил «Известиям» посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Западные страны ввели против России столько санкций, но Россия жива. Она не умерла, и это значит, что африканские страны тоже не должны бояться бороться с колониальной системой, они должны сами решать свою судьбу», — отметил посол.

Он также оценил мирную инициативу шести африканских стран.

«Попытка помирить — это не плохо. Мы надеемся, что <конфликт> закончится. Американцы должны прекратить поставки вооружений на Украину», — сказал дипломат.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза сообщил, что шесть стран Африки, включая Египет, Республику Конго, Замбию и Сенегал, направят делегацию в Москву и Киев, чтобы предложить противоборствующим сторонам свой план урегулирования конфликта.

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От слов к заделу: на саммите Россия – Африка обсудят мирный план по Украине