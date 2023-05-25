Путин: РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов
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- Путин: РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов
России удается адаптироваться к изменениям в глобальной финансовой сфере. Об этом в среду, 24 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Российский лидер указал на кардинальные изменения в международной финансовой сфере.
«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — рассказал он.
Ранее в этот день Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, всё больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики.
Тогда же президент рассказал, что Россия продолжает работу по переходу на использование национальных валют. Путин указал на то, что на расчеты в национальных валютах переходят многие быстроразвивающиеся экономики мира, например Китай, Индия, государства Латинской Америки.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.
8 мая стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.