Путин: РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов

России удается адаптироваться к изменениям в глобальной финансовой сфере. Об этом в среду, 24 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Российский лидер указал на кардинальные изменения в международной финансовой сфере.

«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — рассказал он.

Ранее в этот день Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене. По его словам, всё больше государств придерживаются собственного независимого развития, укрепления национального суверенитета и проведения независимой внутренней и внешней политики.



Тогда же президент рассказал, что Россия продолжает работу по переходу на использование национальных валют. Путин указал на то, что на расчеты в национальных валютах переходят многие быстроразвивающиеся экономики мира, например Китай, Индия, государства Латинской Америки.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

8 мая стало известно, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.