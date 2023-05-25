Сдающих ЕГЭ в приграничных регионах могут перевести в безопасные места

Выпускников школ, расположенных на приграничных с Украиной территориях, при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут в случае необходимости отправить в другие регионы. Об этом в четверг, 25 мая, заявил ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, выпускники из новых регионов РФ, а также Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году могут получить аттестат по результатам оценок.

«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях», — рассказал Круглинский.



Он уточнил, что это касается в целом организации проведения ЕГЭ.

Ранее, 7 марта, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в новых регионах России до 2026 года у выпускников школ будет выбор — сдавать ЕГЭ или нет.

Накануне сообщалось, что инициативу об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в школах приграничных регионов России, которые подвергаются обстрелам украинских боевиков, могут рассмотреть в ближайшие месяцы. Планируется создать специальный реестр, в который будут внесены все заведения с онлайн-обучением, а их учащиеся получат аттестаты по текущей успеваемости.

Уточняется, что такая мера коснется некоторых школ Курской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей, которые подвергаются регулярным обстрелам.

В конце февраля стало известно, что Херсонскую область РФ освободят от сдачи ЕГЭ в 2023 году.

Государственная дума 24 января в первом чтении приняла проект об интеграции систем образования ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в систему России. Законопроект был внесен в ГД российским правительством 29 декабря минувшего года.