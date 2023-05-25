Реклама
Прямой эфир
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области
Мир
ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии
Общество
Пожарные потушили возгорание в многоэтажке в Краснодаре
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Мир
Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Спорт
Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян

Эксперт указал на опасность отправки личных данных в мессенджерах

Эксперт Коростелев: мошенники могут красть личные данные из мессенджеров
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитик Павел Коростелев указал на риски пересылки личных данных, платежной информации и копий документов в мессенджерах.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 24 мая, специалист отметил, что все эти личные данные при пересылке в мессенджерах вроде WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) или Telegram могут оказаться в руках мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники могут получить доступ ко всей сохраненной в мессенджерах информации при взломе аккаунта, пишет сайт kp.ru.

Используя украденные данные, мошенники могут взять микрозайм, а также раздобыть недостающую информацию о пользователе (например, ИНН), используя уже имеющуюся в мессенджере, чтобы использовать ее в дальнейшей атаке на жертву, пишет RT.

Коростелев посоветовал не пересылать в мессенджерах копии документов и личные данные. Если мессенджеры всё же использовались для пересылки личных данных и документов, то, по словам эксперта, их лучше удалить из переписок. Между тем он призвал помнить, что тот же WhatsApp может хранить переписку не только на устройстве, но и в облачных хранилищах iCloud и Google Cloud, закрепленных за Apple- и Google-аккаунтами пользователей. Злоумышленник может восстановить историю переписки.

Опрос на засыпку: в интернете появились новые виды мошенничества
Киберворы обманывают жертв с помощью петиций, вирусных опросов и фейковых розыгрышей

Ранее, 19 мая, «Известия» со ссылкой на ВТБ сообщили, что мошенники усложнили сценарий обмана граждан. Они стали звонить своим потенциальным жертвам через мессенджеры или по телефону и представляться сотрудниками банков. Недоверчивым абонентам предлагают переключиться на видеозвонок, после чего злоумышленник имитирует работу банковского офиса.

Когда человек теряет бдительность, мошенники пытаются получить доступ к деньгам граждан: убеждают сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет» или обновить банковское приложение, пишет «Ридус».

Эксперты напоминают, что нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, в том числе секретные коды, поступающие по SMS, отмечает НСН.

До этого, 15 мая, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что телефонные мошенники могут мстить неудавшимся жертвам. Так, они могут разозлиться на людей, которые не поддались на их провокации и даже подшучивали над ними. Преступники иногда в виде мщения используют технологию подмены номеров. Например, с фальшивого номера они обращаются в правоохранительные органы и сообщают ложные данные от имени жертвы. Также злоумышленники могут направить службу проверки в компанию неудавшейся жертвы или сорвать важную сделку по бизнесу. В этой связи специалист посоветовал не вступать с мошенниками в разговоры, включить на телефоне режим антиспама и не перезванивать на незнакомые номера, сообщает телеканал «360».

12 мая в Почта Банке россиянам рассказали, что телефонные мошенники начали обманывать граждан, предупреждая о якобы попытках перевода денег в пользу экстремистских организаций, сообщает REGNUM.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023