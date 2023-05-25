Эксперт указал на опасность отправки личных данных в мессенджерах

Аналитик Павел Коростелев указал на риски пересылки личных данных, платежной информации и копий документов в мессенджерах.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 24 мая, специалист отметил, что все эти личные данные при пересылке в мессенджерах вроде WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) или Telegram могут оказаться в руках мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники могут получить доступ ко всей сохраненной в мессенджерах информации при взломе аккаунта, пишет сайт kp.ru.

Используя украденные данные, мошенники могут взять микрозайм, а также раздобыть недостающую информацию о пользователе (например, ИНН), используя уже имеющуюся в мессенджере, чтобы использовать ее в дальнейшей атаке на жертву, пишет RT.

Коростелев посоветовал не пересылать в мессенджерах копии документов и личные данные. Если мессенджеры всё же использовались для пересылки личных данных и документов, то, по словам эксперта, их лучше удалить из переписок. Между тем он призвал помнить, что тот же WhatsApp может хранить переписку не только на устройстве, но и в облачных хранилищах iCloud и Google Cloud, закрепленных за Apple- и Google-аккаунтами пользователей. Злоумышленник может восстановить историю переписки.

Ранее, 19 мая, «Известия» со ссылкой на ВТБ сообщили, что мошенники усложнили сценарий обмана граждан. Они стали звонить своим потенциальным жертвам через мессенджеры или по телефону и представляться сотрудниками банков. Недоверчивым абонентам предлагают переключиться на видеозвонок, после чего злоумышленник имитирует работу банковского офиса.

Когда человек теряет бдительность, мошенники пытаются получить доступ к деньгам граждан: убеждают сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет» или обновить банковское приложение, пишет «Ридус».

Эксперты напоминают, что нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, в том числе секретные коды, поступающие по SMS, отмечает НСН.

До этого, 15 мая, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что телефонные мошенники могут мстить неудавшимся жертвам. Так, они могут разозлиться на людей, которые не поддались на их провокации и даже подшучивали над ними. Преступники иногда в виде мщения используют технологию подмены номеров. Например, с фальшивого номера они обращаются в правоохранительные органы и сообщают ложные данные от имени жертвы. Также злоумышленники могут направить службу проверки в компанию неудавшейся жертвы или сорвать важную сделку по бизнесу. В этой связи специалист посоветовал не вступать с мошенниками в разговоры, включить на телефоне режим антиспама и не перезванивать на незнакомые номера, сообщает телеканал «360».

12 мая в Почта Банке россиянам рассказали, что телефонные мошенники начали обманывать граждан, предупреждая о якобы попытках перевода денег в пользу экстремистских организаций, сообщает REGNUM.