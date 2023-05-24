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В Армении прокомментировали высказывание Пашиняна о Захаровой

В Армении допустили, что Пашиняна подставили с заявлением о представителе МИД РФ Захаровой
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с высказыванием об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Об этом в среду, 24 мая заявил «РИА Новости» дипломатический источник в Ереване.

«МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», — рассказал он.

Ранее в этот день Захарова дала комментарий по поводу слов премьер-министра Армении о готовности признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Дипломат отметила, что России важно понимать позицию Армении, поскольку РФ выступает в качестве посредника в мирном урегулировании между Ереваном и Баку.

В ответ на это Пашинян выразил мнение, что российский МИД не может комментировать его слова, а должен лишь принимать их к сведению.

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Ранее, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением.

19 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивной динамику переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом он сказал на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Днем ранее Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Как он сообщил, Ереван принял предложение Москвы о проведении 25 мая трехсторонней встречи при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

До этого, 13 мая, Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики также обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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