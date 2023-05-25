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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 25 мая сообщило о новых героических поступках российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, начальник радиостанции взвода связи сержант Денис Лысенко в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.

Позиции подразделения, которое военнослужащий обеспечивал связью, подверглись атаке боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате массированных минометных и артиллерийских ударов был поврежден кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь внутри подразделения и с вышестоящим командованием.

Рискуя жизнью, не дожидаясь окончания обстрела, Лысенко выбежал из укрытия и оперативно заменил вышедший из строя кабель. Это позволило в кратчайшие сроки восстановить режимную телефонную связь, а также обеспечить закрытую видеоконференцсвязь для координации вышестоящим командованием ответного огня. Таким образом удалось уничтожить артиллерийский расчет и отразить атаку ВСУ.

Также Минобороны подчеркнуло заслуги гвардии сержанта Александра Дробуша, который командовал экипажем самоходной артиллерийской, выполняющим боевую задачу по прикрытию подразделений российских войск при обороне одного из освобожденных населенных пунктов.

При этом противник неоднократно обстреливал своей артиллерией позиции российских сил. Экипаж Дробуша получил координаты размещения склада с боеприпасами противника. Оценив обстановку, гвардии сержант принял решение его ликвидировать. Благодаря умелым действиям Дробуша и его подчиненных удалось уничтожить склад с боеприпасами ВСУ, из-за чего украинская артиллерия потеряла возможность наносить огневое поражение российским войскам.

Кроме того, за короткий промежуток времени экипажем Дробуша было уничтожено два танка, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, а также большое количество живой силы противника.

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Накануне официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29, а также 20 беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также подразделения Южной группировки войск сорвали три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» сбили вертолет ВСУ Ми-8 на купянском направлении в районе Лозовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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