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В Одессе захотели переименовать площадь Льва Толстого

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Фото: commons.wikimedia.org/Дмитрий Ванькевич
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В Одессе хотят переименовать площадь Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы. Об этом 24 мая сообщили на сайте Одесского городского совета.

«Площадь Льва Толстого, который не связан с Одессой, предлагается назвать в честь одного из основоположников еврейской литературы на языке идиш Менделя Мойхера-Сфроима (умер в Одессе в 1917 году. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Перед итоговым переименованием проведутся консультации с филологами и еврейской общиной по поводу правильности формулировки названия площади.

Окончательное решение примут депутаты во время сессии Одесского городского совета, добавили в мэрии.

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Ранее, 18 мая, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о «дерусификации» ряда объектов в городе.

Новые названия получили несколько станций метрополитена — «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая». Также новые названия получили ряд улиц и переулков в разных районах столицы.

До этого, 3 мая, городской совет Одессы переименовал два из четырех района города. Так, Суворовский район был переименован в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский.

В тот же день Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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