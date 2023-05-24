Российские артиллеристы уничтожили вышку связи, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали в лесополосе на авдеевском направлении. Об этом 24 мая сообщил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Антенну обнаружили операторы БПЛА 87-го отдельного стрелкового полка. После чего позицию украинских националистов обстреляли из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и танка.

Ранее, 22 мая, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов со стороны Украины. Он отметил, что за последнее время это самая масштабная переброска резервов.

По словам многих военных экспертов, Авдеевка и Марьинка — это следующий важный этап после освобождения Артемовска. Российские силы намерены сделать всё возможное, чтобы прекратить обстрелы из ствольной артиллерии по населенным пунктам республики.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что российские артиллеристы продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР.

Накануне стало известно, что военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка обнаружили и уничтожили в лесопосадке на авдеевском направлении укрепления Вооруженных сил Украины. После нанесения нескольких точечных ударов уцелевшие украинские боевики покинули свои позиции.

В тот же день российская артиллерия на авдеевском направлении уничтожила еще один опорный пункт ВСУ. Рядом находилась огневая точка украинских боевиков. Ее также уничтожили прицельным огнем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.