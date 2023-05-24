Реклама
Прямой эфир
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области
Мир
ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии
Общество
Пожарные потушили возгорание в многоэтажке в Краснодаре
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Мир
Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Спорт
Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян
Сюжет:

Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские артиллеристы уничтожили вышку связи, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали в лесополосе на авдеевском направлении. Об этом 24 мая сообщил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Антенну обнаружили операторы БПЛА 87-го отдельного стрелкового полка. После чего позицию украинских националистов обстреляли из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и танка.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее, 22 мая, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов со стороны Украины. Он отметил, что за последнее время это самая масштабная переброска резервов.

По словам многих военных экспертов, Авдеевка и Марьинка — это следующий важный этап после освобождения Артемовска. Российские силы намерены сделать всё возможное, чтобы прекратить обстрелы из ствольной артиллерии по населенным пунктам республики.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что российские артиллеристы продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР.

Накануне стало известно, что военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка обнаружили и уничтожили в лесопосадке на авдеевском направлении укрепления Вооруженных сил Украины. После нанесения нескольких точечных ударов уцелевшие украинские боевики покинули свои позиции.

В тот же день российская артиллерия на авдеевском направлении уничтожила еще один опорный пункт ВСУ. Рядом находилась огневая точка украинских боевиков. Ее также уничтожили прицельным огнем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023