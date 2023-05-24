Автомобиль въехал в жилой дом на западе Москвы

В московском районе Кунцево на улице Ивана Франко автомобиль Renault Duster врезался в жилой многоквартирный дом. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

На месте работают представители оперативных служб.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее в этот же день в центре Красноярска водитель легковой иномарки сбил двух школьников на самокатах. В результате мальчики 15 и 16 лет получили травмы. Госпитализация им не потребовалась, школьникам назначили амбулаторное лечение.