Жители села Козинка Белгородской области рассказали в среду, 24 мая, корреспонденту «Известий» о том, как происходила атака украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

По их словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) высаживали водителей из автомобилей, отбирали у граждан мобильные телефоны, занимали их дома, а также минировали дороги.

Один из жителей также сообщил об одном погибшем в результате подрыва его машины.

«Лет 40. Только вчера нашли. Обочина там у нас. Заложили снарядом, говорят», — сказал мужчина.

Ранее также стало известно, что украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области. На кадрах видно, как они попытались спрятать в здании противотанковые комплексы и патроны. Житель дома заявил, что диверсанты ограбили его — разорвали документы и вынесли деньги и ценности.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Уничтожено порядка 70 боевиков.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область.