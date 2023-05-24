Строительство первой части водовода завершили в Михайловске на Ставрополье

В Михайловске (город-спутник Ставрополя) завершили строительство первой части водной магистрали. Об этом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сообщает 24 мая в соцсети «ВКонтакте».

Участок магистрали проложили от сетей поставщика в Ставрополе до переулка Князевский в Михайловске, его протяженность составляет 2 км. Сейчас идет процесс ввода объекта в эксплуатацию.

Водовод позволит подключить к централизованным системам водоснабжения строящийся микрорайон «Цветочный», а также улицы Спартака, Половецкая, Университетская и Студенческая. Ранее на них водопровода не было, рассказал NewsTracker рассказал главный инженер ПТП «Сенгилеевское» Денис Третьяков.

«Новый подающий водовод обеспечит качественное водоснабжение микрорайона СНИИСХ и центральной части города. В частности, появится возможность подачи дополнительных объемов воды на улицы, где отмечается дефицит ресурса: старейшую в городе улицу Войкова, а также улицы Полковая, Авиационный проезд и Березовый переулок», — говорится в сообщении.

В целом проект предусматривает строительство 8,5 км водовода, что позволит подавать 17 тыс. кубометров воды в сутки, пишет ИА Stavropol.Media. Документация по второму этапу работ сейчас находится на госэкспертизе. Его реализация обеспечит водой хутор Подгорный и северо-восточную часть Михайловска.