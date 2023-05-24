Эрика Андреева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

18-летняя спортсменка 24 мая обыграла австралийку Оливию Гадеки со счетом 6:4, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

За выход в основную сетку турнира Андреева сыграет с сербкой Ольгой Данилович.

Также из россиянок в финале квалификации сыграют ее 16-летняя сестра Мирра Андреева, Мария Тимофеева и Элина Аванесян.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49,6 млн.

Накануне стало известно, что российский теннисист Роман Сафиуллин пропустит «Ролан Гаррос», потому что он забыл подать заявку на участие в квалификации. Для прямого отбора ему не хватило баллов в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).