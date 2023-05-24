Военные КНР смоделировали уничтожение американского авианосца

Военные Китая провели учения в симуляторе, в котором потопили американский авианосец Gerald R. Ford с помощью 24 гиперзвуковых ракет. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила газета South China Morning Post.

В публикации уточнили, что итоги тренировок были представлены в китайском издании «Технологии испытаний и измерений».

Согласно сценарию программы симулятора, Gerald R. Ford атаковали после не соблюдения им требований не продвигаться в сторону одного из островов в Южно-Китайском море. Развитие событий подготовили специалисты из Северного университета Китая.

Авторы статьи отметили, что в результате тренировок была установлена вероятность полного уничтожения Военно-морских сил США (ВМС США) ударной группы Народно-освободительной армией КНР с использованием относительно небольшого запаса снарядов.

Разработчики моделирования уточнили, что для преодоления обороны авианосец Gerald R. Ford Китаю нужно совершить три залпа ракет.

Ранее, 10 мая, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что Китай модернизирует свои вооруженные силы «угрожающими темпами». Он отметил, что КНР ведет разработку стратегических вооружений и инфраструктуры, которая нужна для проецирования военной мощи на большие дистанции.

В тот же день первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс также заявила о планах сдерживания Китая в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей.

28 апреля стало известно, что начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе.