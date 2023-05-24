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В «Авито Работе» оценили влияние ChatGPT на рынок труда

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Фото: Пресс-служба «Авито»
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Развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению количества рабочих мест, считает директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Он выступил на сессии «ChatGPT и другие — конец рабочим местам или новые возможности?» в рамках 27-го Российского интернет-форума.

«Каждый год мы сталкиваемся с информационным хайпом, который либо вскоре затухает, либо просто становится частью нашей жизни. Еще недавно все говорили про модное приложение Clubhouse, а сегодня про него уже не вспоминают. Сейчас все СМИ трубят про ChatGPT, который якобы вот-вот уничтожит многие профессии. На практике, данные «Авито Работы» как IT-платформы, где миллионы людей находят работу, показывают рост количества вакансий год от года», — отметил Пучков.

Он выразил уверенность в том, что «благодаря ИИ появится еще больше рабочих мест». По мнению спикера, востребованы будут в том числе специалисты по поддержке AI-технологий, а также профессии, связанные с разработкой и улучшением пользовательского опыта. «Специалистам в свою очередь необходимо уметь адаптироваться, осваивать новые скиллы и быть готовыми сменить несколько карьерных стратегий за жизнь. Технологии работают на нас, забирают на себя часть рутинных задач и позволяют заниматься более креативными вопросами», — подчеркнул Пучков.

С его точки зрения, с появлением нейросетей происходит новый виток в повышении производительности труда. В перспективе 5-10 лет компании, которые не будут внедрять в работу новые технологии, не смогут конкурировать с другими, сказал Пучков. Он добавил, что также под угрозой будут фрилансеры, поскольку те задачи, которые отдавались на аутсорс, смогут решить технологии.

В рамках сессии эксперты также обсуждали принципы работы ChatGPT, поднимали тему влияния новых технологий на общество в будущем и говорили о международной конкуренции в сфере чат-ботов.

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