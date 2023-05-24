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Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские диверсанты во время нападения на Белгородскую область готовили схроны с оружием в домах мирных жителей. Кадры вскрытия тайника есть в распоряжении «Известий» 24 мая.

На видео показано, что диверсанты попытались спрятать в доме противотанковые комплексы и патроны. По внешним признакам можно сделать вывод, что здание планировалось использовать как огневую точку.

Житель дома заявил, что диверсанты ограбили его дом — разорвали документы и вынесли деньги и ценности.

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Ранее в этот день глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев заявил, что в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов. По его словам, визуально самые большие повреждения получило село Козинка.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа Украины попыталась проникнуть на территорию округа.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Уничтожено порядка 70 боевиков.

24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Также в этот день СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

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