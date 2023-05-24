Шесть отрезков дороги Красноярск – Енисейск отремонтируют за два года

В Красноярском крае в течение двух лет планируют отремонтировать шесть участков автодороги Красноярск – Енисейск. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Работы пройдут на территории четырех районов края. Общая протяженность ремонтируемых отрезков составит 32 км, из которых 19 км должны сдать уже в этом году.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, сейчас ремонт идет в районе деревень Малый Кантат и Большой Кантат в Большемуртинском районе. Речь идет об отрезке трассы с 107-го по 112-й км.

«В ближайшее время начнется ремонт трассы в Емельяновском районе на участке с 10-го по 14-й км. Восстановят асфальт и в Енисейском районе, где работа пройдет до 2024 года: на участках с 217-го по 225-й км, с 247-го по 255-й км, а также с 260-го по 263-й км и с 266-го по 270-й км», — говорится в сообщении минтранса.

Трасса Красноярск – Енисей является одной из самых старых дорог в регионе. Ее протяженность превышает 320 км.