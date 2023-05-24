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Песков назвал идею переноса Рождества на Украине безумием и вакханалией

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 24 мая, прокомментировал намерение по изменению церковного календаря на Украине.

«Это вакханалия, безумие, к сожалению», — сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что охарактеризовал подобные действия «шуткой через слезы».

«Наверное, давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский язык. Вот как у них соседние страны отказались от своего языка, вот давайте дождемся, когда у нас будет американский язык на Украине», — публикуется отрывок комментария Пескова в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Ранее в этот день Архиерейский собор поддержал идею о переходе Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь, чтобы впредь отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января. Также сместились даты и других христианских праздников. Теперь Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, Крещение — 6 января вместо 19 января, День Святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря. При этом Пасху и Троицу будут праздновать так, как раньше.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил «Известиям», что ПЦУ «по своей природе церковью не является», а выполняет определенный политический заказ. По его словам, цель заключается в том, чтобы разорвать любые связи, уничтожить общность, которая есть у русского и украинского православия.

В мае возобновились рейдерские захваты храмов Украинской православной церкви (УПЦ). Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. С тех пор прихожане и священнослужители лавры подвергаются нападкам со стороны раскольников.

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